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Теплоснабжение
2020-01-21T18:19+0300
https://ria.ru/20200121/1563686456.html
Три проекта "Энел Россия" попали в программу модернизации ТЭС
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РИА Новости

Три проекта "Энел Россия" попали в программу модернизации ТЭС

18:19 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Три проекта "Энел Россия" попали в программу модернизации ТЭС в рамках отбора проектов на 2025 год, сообщает энергокомпания.
"Отобранные проекты включают в себя замену двух турбин с увеличением их мощности со 100 МВт до 120 МВт и переоснащение котла на Среднеуральской ГРЭС, а также замену котла на Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию модернизированных блоков намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.
Первый проект модернизации на Среднеуральской ГРЭС предусматривает замену турбины № 7, второй - замену турбины № 6, а также переоснащение котла № 9. Запуск модернизированных блоков запланирован на первый и четвертый кварталы 2025 года соответственно.
Проект модернизации на Невинномысской ГРЭС включает в себя замену котла № 4, который технологически связан с турбиной № 3 мощностью 80 МВт. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2025 года.
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1 ноября 2019, 15:34Теплоснабжение
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В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей.
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ТеплоснабжениеЭкономика
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