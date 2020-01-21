МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Три проекта "Энел Россия" попали в программу модернизации ТЭС в рамках отбора проектов на 2025 год, сообщает энергокомпания.

"Отобранные проекты включают в себя замену двух турбин с увеличением их мощности со 100 МВт до 120 МВт и переоснащение котла на Среднеуральской ГРЭС, а также замену котла на Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию модернизированных блоков намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.

Первый проект модернизации на Среднеуральской ГРЭС предусматривает замену турбины № 7, второй - замену турбины № 6, а также переоснащение котла № 9. Запуск модернизированных блоков запланирован на первый и четвертый кварталы 2025 года соответственно.

Проект модернизации на Невинномысской ГРЭС включает в себя замену котла № 4, который технологически связан с турбиной № 3 мощностью 80 МВт. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2025 года.