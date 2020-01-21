"Квадра" направит на модернизацию Тамбовской ТЭЦ три миллиарда рублей

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Квадра" направит на модернизацию Тамбовской ТЭЦ порядка 3 миллиардов рублей до конца 2025 года, сообщает энергокомпания.
"До конца 2025 года на обновление оборудования Тамбовской ТЭЦ ПАО "Квадра" будет направлено порядка 3 миллиардов рублей. В результате электрическая мощность объекта увеличится с 235 до 255 МВт, тепловая - с 947 до 962 Гкал/ч", - говорится в сообщении. В ходе модернизации на ТЭЦ заменят самый мощный турбоагрегат №8. Ввод в эксплуатацию обновленного оборудования запланирован на 2025 год.
Компания отмечает, что проект вошёл в масштабную программу модернизации тепловых электростанции. Модернизация оборудования Тамбовской ТЭЦ обеспечит поддержание системной надежности энергосистемы региона, увеличит экономичность и конкурентоспособность объекта на оптовом энергорынке.
Тамбовская ТЭЦ обеспечивает 30% Тамбовской области в электроэнергии и снабжает теплом 60% населения областного центра. Станция введена в эксплуатацию в 1954 году. Установленная электрическая мощность - 235 МВт, тепловая мощность - 947 Гкал/ч.
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