"Квадра" направит на модернизацию Тамбовской ТЭЦ три миллиарда рублей

"До конца 2025 года на обновление оборудования Тамбовской ТЭЦ ПАО "Квадра" будет направлено порядка 3 миллиардов рублей. В результате электрическая мощность объекта увеличится с 235 до 255 МВт, тепловая - с 947 до 962 Гкал/ч", - говорится в сообщении. В ходе модернизации на ТЭЦ заменят самый мощный турбоагрегат №8. Ввод в эксплуатацию обновленного оборудования запланирован на 2025 год.