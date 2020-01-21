У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.
"Это было ужасно сложно для нас. <...> Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шее, которая скрутила мне все нервы", — сказал 71-летний Осборн в эфире программы Good Morning America.
Жена музыканта Шерон Осборн пояснила, что это форма болезни Паркинсона. Заболевание "не смертный приговор, но влияет на нервы в организме", добавила она, подчеркнув, что семья приложит все усилия, чтобы состояние артиста улучшилось.
"Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию", — сообщила Шерон Осборн.
В октябре прошлого года Оззи Осборн перенес европейский тур, чтобы восстановиться после обострения старой травмы на фоне пневмонии.
11 августа 2019, 18:52Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант