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У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
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РИА Новости

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

18:15 21.01.2020 (обновлено: 19:16 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.

"Это было ужасно сложно для нас. <...> Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шее, которая скрутила мне все нервы", — сказал 71-летний Осборн в эфире программы Good Morning America.

Жена музыканта Шерон Осборн пояснила, что это форма болезни Паркинсона. Заболевание "не смертный приговор, но влияет на нервы в организме", добавила она, подчеркнув, что семья приложит все усилия, чтобы состояние артиста улучшилось.
"Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию", — сообщила Шерон Осборн.
В октябре прошлого года Оззи Осборн перенес европейский тур, чтобы восстановиться после обострения старой травмы на фоне пневмонии.
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11 августа 2019, 18:52
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