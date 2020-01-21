СК закрыл дело о смерти несовершеннолетней в самарской клинике

САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в самарской клинике было прекращено в связи с отсутствием состава преступления с учетом результатов нескольких судебных экспертиз, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад от главы следственного управления СК РФ по Самарской области о прекращении дела против врачей, которые, по мнению родителей, виновны в смерти их дочери.
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По данным самарского СУСК, уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в клинике Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) было возбуждено 15 января 2018 года по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По информации ведомства, несовершеннолетняя в 2011-2017 годах неоднократно лечилась в отделении детской травматологии и ортопедии клиник СамГМУ, в том числе ей сделали четыре операции на правую ногу в связи с прогрессированием опухоли голени. В декабре 2017 года девушке была проведена очередная операция, а через несколько дней "в связи с ухудшением жизнеспособности тканей нижней конечности" ей ампутировали правую ногу. В начале января состояние несовершеннолетней ухудшилось, и несмотря на оказываемую медицинскую помощь, 10 января она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии клиник СамГМУ.
"С учетом полученных заключений нескольких судебных экспертиз, согласно которым прямой причинно-следственной связи между выявленными недостатками и неблагоприятным исходом (смертью) не установлено, 10 октября 2019 года… вынесено постановление о прекращении уголовного дела… в связи с отсутствием в действиях медицинских работников состава преступления", - сказала собеседница агентства.