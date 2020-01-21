СК закрыл дело о смерти несовершеннолетней в самарской клинике

По данным самарского СУСК, уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в клинике Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) было возбуждено 15 января 2018 года по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По информации ведомства, несовершеннолетняя в 2011-2017 годах неоднократно лечилась в отделении детской травматологии и ортопедии клиник СамГМУ, в том числе ей сделали четыре операции на правую ногу в связи с прогрессированием опухоли голени. В декабре 2017 года девушке была проведена очередная операция, а через несколько дней "в связи с ухудшением жизнеспособности тканей нижней конечности" ей ампутировали правую ногу. В начале января состояние несовершеннолетней ухудшилось, и несмотря на оказываемую медицинскую помощь, 10 января она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии клиник СамГМУ.