СМИ: владельцы продукции Apple не смогут зашифровать данные в iCloud

"Apple отказалась от планов дать пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе iCloud после того, как ФБР выразило претензию относительно того, что данный шаг может препятствовать расследованиям (ФБР – Прим. ред.)", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, более двух лет назад Apple сообщила ФБР о намерении предложить пользователям использовать сквозное шифрование данных, находящихся в iCloud. В этом случае данные пользователя могли бы быть защищены от взломов хакерами, но и сама компания Apple не смогла бы получить к ним доступ и передать властям даже по решению суда.
Источники агентства во властных структурах сообщили, что представители ФБР по борьбе с киберпреступностью выступили против плана компании Apple, который лишил бы их одного из самых эффективных способов получения доказательств против подозреваемых.
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По словам источника агентства, Apple не хотела получить обвинения в защите преступников, поэтому приняла решение отказаться от сквозного шифрования данных iCloud.
В январе текущего года Apple столкнулась с обвинениями со стороны ФБР в том, что компания не оказала должной помощи регулятору в расследовании теракта во Флориде в декабре 2019 года. При этом на прошлой неделе Apple отвергла обвинения властей, заявив, что вся необходимая информация была предоставлена своевременно.