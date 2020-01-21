В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

На вопрос о том, отменят ли внесение изменений в конституцию, в случае если население проголосует против, Крашенинников ответил положительно: "Это очевидная история".

"Это называется общероссийским голосованием, потому что будет специальная процедура и будет процедура, которая будет введена в этот самый закон и которая будет предусматривать в том числе последствия того или иного (итога) голосования", - сказал глава думского комитета.