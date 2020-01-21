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В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

17:58 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Если население проголосует против внесения изменений в конституцию, они приняты не будут, сказал журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
На вопрос о том, отменят ли внесение изменений в конституцию, в случае если население проголосует против, Крашенинников ответил положительно: "Это очевидная история".
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"Это называется общероссийским голосованием, потому что будет специальная процедура и будет процедура, которая будет введена в этот самый закон и которая будет предусматривать в том числе последствия того или иного (итога) голосования", - сказал глава думского комитета.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
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