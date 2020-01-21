В Башкирии вынесли приговоры по делу о столкновении грузовых поездов

УФА, 21 янв - РИА Новости. Районный суд в Районный суд в Башкирии приговорил к пяти, четырем и 3,5 годам лишения свободы машиниста и двух дежурных по железнодорожным станциям по делу о столкновении двух поездов ГОКа, при котором погибли четыре человека, сообщает СУСК РФ по региону.

Трагедия произошла в марте 2017 года: два грузовых железнодорожных состава, принадлежащих Учалинскому горно-обогатительному комбинату, отправлялись по однопутной ветке навстречу друг другу и должны были разъехаться вблизи города Учалы в специальном маневренном районе. Один состав состоял из 16 порожних вагонов-самосвалов и 2 цистерн с нефтепродуктами, 16 вагонов-самосвалов другого состава были нагружены рудой.

"Машинист состава, отправлявшегося из Челябинской области, нарушив порядок переговоров с дежурным по железнодорожной станции, неверно расслышав ее устное распоряжение, направился в сторону следующей станции, не останавливаясь на переезде, чтобы пропустить впереди идущий состав. При этом сама дежурная также не убедилась в том, что машинист воспринял команду правильно, и не подтвердила ее", - сообщает СУСК.

В это же время дежурная станции в Учалинском районе, полагая, что участок пути свободен, отдала распоряжение машинисту второго состава начать движение, в то время как перегон еще был занят другим поездом, а на месте разъезда отсутствовал оператор стрелочного поста, который должен встречать и провожать проходящий поезд и докладывать об этом дежурному, информирует ведомство.

"В результате около Учалов произошло столкновение поездов. При этом машинист состава из Челябинской области, увидев угрозу, принял меры экстренного торможения, но поняв, что столкновение неизбежно, выпрыгнул из тепловоза. Машинист второго состава и двое помощников машиниста обоих поездов, а также оператор поста централизации скончались от полученных телесных повреждений", - сообщает следственное управление.

"Суд приговорил машиниста состава к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а двоих дежурных по железнодорожным станциям – к 4 годам и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, всем осужденным суд запретил занимать прежние должности на тот же срок после отбытия основного наказания", - сообщает СУСК.