Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T17:49+0300
https://ria.ru/20200121/1563684772.html
СК проверит данные о нападении женщины на учеников в псковской школе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК проверит данные о нападении женщины на учеников в псковской школе

17:49 21.01.2020
447
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о нападении женщины на учеников в спортивной раздевалке школы в Пскове, сообщает СУСК РФ по области.
По информации местных СМИ, видео инцидента ученики, которые в тот момент переодевались на урок физкультуры, выложили в интернет. На кадрах агрессивная женщина заявляет, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери. Героиня видео плюет в школьников и угрожает побоями, требуя возмещения ущерба, обещает "позвать пацанов", осыпает нецензурной бранью и машет кулаками перед лицами учеников.
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
22 ноября 2019, 17:46
Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
Как сообщали РИА Новости в ГУМВД по Псковской области, информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот. Личность женщины была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство.
По данным следственного управления, в настоящее время проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ об избиении учеников школы №24 в Пскове мамой девочки-подростка из-за конфликтной ситуации с ее дочерью.
"По предварительным данным, инцидент произошел 14 января, когда мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям дебоширки и лицам, ответственным за безопасность детей в школе", - говорится в сообщении.
Руслан
21 сентября 2019, 08:00
"Вывел из себя": в Красноярске физрук учинил расправу над первоклассником
121133
Обсудить 0
Следственный комитет РФПсковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе
Женщина в наручниках
Суд в Петербурге арестовал женщину, обвиняемую в истязании падчерицы
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК закрыл дело о смерти несовершеннолетней в самарской клинике
Ликвидация последствий столкновения поездов у поселка Учалы, Республика Башкортостан
В Башкирии вынесли приговоры по делу о столкновении грузовых поездов
Самолет Sukhoi Superjet 100
В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород
Пленарное заседание Государственной Думы
Госдума отклонила два проекта о "детях войны"
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Псковской области нашли массовое захоронение
Сотрудники противопожарной службы
В Рязанской области загорелся центр адаптации для бездомных
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Дети смотрят фильм в кинотеатре
В ОНФ предложили показывать школьникам советское кино
Работа пожарных
В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами
Комета Чурюмова-Герасименко
Необходимые для жизни вещества обнаружены на комете
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Защита Атамбаева попросила вызвать Кадырова свидетелем в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния