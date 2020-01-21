СК проверит данные о нападении женщины на учеников в псковской школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о нападении женщины на учеников в спортивной раздевалке школы в Пскове, сообщает СУСК РФ по области.
По информации местных СМИ, видео инцидента ученики, которые в тот момент переодевались на урок физкультуры, выложили в интернет. На кадрах агрессивная женщина заявляет, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери. Героиня видео плюет в школьников и угрожает побоями, требуя возмещения ущерба, обещает "позвать пацанов", осыпает нецензурной бранью и машет кулаками перед лицами учеников.
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Как сообщали РИА Новости в ГУМВД по Псковской области, информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот. Личность женщины была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство.
По данным следственного управления, в настоящее время проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ об избиении учеников школы №24 в Пскове мамой девочки-подростка из-за конфликтной ситуации с ее дочерью.
"По предварительным данным, инцидент произошел 14 января, когда мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям дебоширки и лицам, ответственным за безопасность детей в школе", - говорится в сообщении.
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