СК проверит данные о нападении женщины на учеников в псковской школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о нападении женщины на учеников в спортивной раздевалке школы в . Следственные органы проверяют информацию о нападении женщины на учеников в спортивной раздевалке школы в Пскове , сообщает СУСК РФ по области.

По информации местных СМИ, видео инцидента ученики, которые в тот момент переодевались на урок физкультуры, выложили в интернет. На кадрах агрессивная женщина заявляет, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери. Героиня видео плюет в школьников и угрожает побоями, требуя возмещения ущерба, обещает "позвать пацанов", осыпает нецензурной бранью и машет кулаками перед лицами учеников.

Как сообщали РИА Новости в ГУМВД по Псковской области, информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот. Личность женщины была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство.

По данным следственного управления, в настоящее время проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ об избиении учеников школы №24 в Пскове мамой девочки-подростка из-за конфликтной ситуации с ее дочерью.