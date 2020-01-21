В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород

"Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, в 17.27 произвел аварийную посадку в Ростове-на-Дону после срабатывания датчика расхода топлива", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 93 человека, в том числе пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Представитель ростовского аэропорта подтвердил РИА Новости информацию о внеплановой посадке самолета. "В 17.25 мск самолет рейсом Краснодар - Нижний Новгород совершил внеплановую посадку в аэропорту "Платов" по технической причине", - сказал он. Источник сообщил РИА Новости, что авиакомпания готовит резервный борт. В настоящее время он готовится к вылету.