В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, в 17.27 произвел аварийную посадку в Ростове-на-Дону после срабатывания датчика расхода топлива", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на борту воздушного судна находились 93 человека, в том числе пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Представитель ростовского аэропорта подтвердил РИА Новости информацию о внеплановой посадке самолета. "В 17.25 мск самолет рейсом Краснодар - Нижний Новгород совершил внеплановую посадку в аэропорту "Платов" по технической причине", - сказал он. Источник сообщил РИА Новости, что авиакомпания готовит резервный борт. В настоящее время он готовится к вылету.