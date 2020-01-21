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Россия поможет создать нормативную базу атомной энергетики в Египте
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РИА Новости

Россия поможет создать нормативную базу атомной энергетики в Египте

17:42 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. АО "Внешнеторговая организация "Безопасность" (подведомственно Ростехнадзору) окажет помощь Египту в создании нормативной базы, необходимой для строительства с участием России первой египетской АЭС "эд-Дабаа", сообщила пресс-служба российской организации.
В соответствии с контрактом между "ВО "Безопасность" и Органом регулирования ядерной и радиологической безопасности Египта (ENRRA) российские специалисты, в частности, окажут поддержку египетским партнерам в процессе выдачи разрешений для сооружения АЭС "эд-Дабаа", в планировании и проведении необходимых инспекций. Помимо прочего, российская сторона окажет содействие ENRRA в создании ситуационно-аналитического центра.
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"Со своей стороны мы окажем всестороннюю поддержку и помощь в обеспечении самых высоких стандартов безопасности в ходе сооружения первой египетской АЭС. Кроме того, в рамках реализации проекта, наши специалисты проведут обучение персонала ENRRA. Подготовка сотрудников ENRRA будет проходить как в России, так и в Египте", - отметил генеральный директор "ВО "Безопасность" Владимир Тихонов, слова которого приведены в сообщении.
"ВО "Безопасность" - крупнейшая в России и ведущая в Европе экспертная организация в области контроля качества оборудования, экспертизы документов по обоснованию безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и промышленной безопасности. Выступая в качестве организации научно-технической поддержки Ростехнадзора, "ВО "Безопасность" оказывает содействие безопасному развитию ядерно-энергетического и промышленного комплекса РФ, а также обеспечению ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ, построенных по российским проектам за рубежом.
Первая в истории Египта АЭС, которую построят с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Ожидается, что строительство блока №1 АЭС "эд-Дабаа" начнется во второй половине 2020 года. В настоящее время проект завершает процедуру лицензирования. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
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22 октября 2019, 17:24Туризм
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АЭС Эд-ДабааРостехнадзорРоссияЕгипетВ мире
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