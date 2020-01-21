Россия поможет создать нормативную базу атомной энергетики в Египте

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. АО "Внешнеторговая организация "Безопасность" (подведомственно АО "Внешнеторговая организация "Безопасность" (подведомственно Ростехнадзору ) окажет помощь Египту в создании нормативной базы, необходимой для строительства с участием России первой египетской АЭС "эд-Дабаа" , сообщила пресс-служба российской организации.

В соответствии с контрактом между "ВО "Безопасность" и Органом регулирования ядерной и радиологической безопасности Египта (ENRRA) российские специалисты, в частности, окажут поддержку египетским партнерам в процессе выдачи разрешений для сооружения АЭС "эд-Дабаа", в планировании и проведении необходимых инспекций. Помимо прочего, российская сторона окажет содействие ENRRA в создании ситуационно-аналитического центра.

"Со своей стороны мы окажем всестороннюю поддержку и помощь в обеспечении самых высоких стандартов безопасности в ходе сооружения первой египетской АЭС. Кроме того, в рамках реализации проекта, наши специалисты проведут обучение персонала ENRRA. Подготовка сотрудников ENRRA будет проходить как в России, так и в Египте", - отметил генеральный директор "ВО "Безопасность" Владимир Тихонов, слова которого приведены в сообщении.

"ВО "Безопасность" - крупнейшая в России и ведущая в Европе экспертная организация в области контроля качества оборудования, экспертизы документов по обоснованию безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и промышленной безопасности. Выступая в качестве организации научно-технической поддержки Ростехнадзора, "ВО "Безопасность" оказывает содействие безопасному развитию ядерно-энергетического и промышленного комплекса РФ, а также обеспечению ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ, построенных по российским проектам за рубежом.