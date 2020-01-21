Президент Сербии рассказал о планируемых встречах с Путиным

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал РИА Новости, что надеется в ближайшее время несколько раз встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным: в январе в Израиле, спустя два месяца и в мае - в России.
"Я увижу его в любом случае, но я надеюсь, что относительно скоро, через два месяца, я встречусь с ним вновь, и затем я посещу Москву в мае месяце (по случаю) 75-й годовщины освобождения всей Европы и огромной победы Красной Армии и всех других союзников", - сказал Вучич в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным в Израиле.
20 января, 16:34Сказано в эфиреВоенный эксперт: в Сербии к российскому вооружению – большое довериеСербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1", сообщил источник. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, отношения наших стран в военной сфере очень тесные и надежные.
Ранее администрация сербского президента сообщала, что Вучич рассчитывает на встречу с российским лидером в Израиле на форуме памяти жертв холокоста в январе.