Президент Сербии рассказал о планируемых встречах с Путиным

"Я увижу его в любом случае, но я надеюсь, что относительно скоро, через два месяца, я встречусь с ним вновь, и затем я посещу Москву в мае месяце (по случаю) 75-й годовщины освобождения всей Европы и огромной победы Красной Армии и всех других союзников", - сказал Вучич в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным в Израиле.