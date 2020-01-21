Две женщины и ребенок погибли при ракетном обстреле Алеппо

"Две женщины и ребенок погибли, три человека ранены в результате ракетного обстрела террористами кварталов Халяб аль-Джадид и Захра в Алеппо", - пишет агентство.

"Оскар" для "Белых касок": Запад и фальшивки о "химоружии" в Сирии

"Оскар" для "Белых касок": Запад и фальшивки о "химоружии" в Сирии

В субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о гибели 28 человек за трое суток в результате обстрелов Алеппо. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.