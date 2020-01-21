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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-21T17:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563684137.html
Две женщины и ребенок погибли при ракетном обстреле Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

Две женщины и ребенок погибли при ракетном обстреле Алеппо

17:38 21.01.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости. Террористы обстреляли ракетами два жилых квартала города Алеппо, погибли три человека, сообщает сирийское государственное агентств САНА.
"Две женщины и ребенок погибли, три человека ранены в результате ракетного обстрела террористами кварталов Халяб аль-Джадид и Захра в Алеппо", - пишет агентство.
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В субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о гибели 28 человек за трое суток в результате обстрелов Алеппо. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.
Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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