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Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
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РИА Новости

Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом

17:35 21.01.2020 (обновлено: 18:11 21.01.2020)
16089
© REUTERS / Denis BalibouseПолицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.

"Журналисты Tages Anzeiger уже не раз пытались создать негативный фон, публикуя шпионские разоблачения. Все это нацелено на то, чтобы подорвать хорошо развивающиеся отношения России и Швейцарии. Конечно, вызывает также вопросы тот факт, что данная публикация была сделана в день открытия в Давосе Всемирного экономического форума. Не исключено, что это очередной вброс информации", — сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что речь идет об инциденте, который произошел в августе прошлого года, а не накануне форума. При этом власти Швейцарии ни тогда, ни позднее не обращались в российское посольство с просьбой прокомментировать ситуацию.
Дипломат подчеркнул, что, согласно публикациям, полиция не смогла обнаружить состава преступления или каких-либо подтверждений незаконной деятельности двух мужчин и отпустила их без возбуждения уголовного дела.
Вид на город Вильнюс
16 ноября 2019, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
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Всемирный экономический форумШвейцарияРоссияДавосВ мире
Популярные комментарии
Ну, тогда зачем делать все эти заявления. тем более на уровне посольства России в Берне? К чему этот пиар Tages Anzeiger? А может он, пиар, не бесплатный? Может всё оплачено? Тут нашим компетентным органам надо хорошо капнуть этих дипломатов. Что то меня терзают смутные сомнения.
21 января, 18:30
Никита Ермаков
8410029
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