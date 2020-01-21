Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом

"Журналисты Tages Anzeiger уже не раз пытались создать негативный фон, публикуя шпионские разоблачения. Все это нацелено на то, чтобы подорвать хорошо развивающиеся отношения России и Швейцарии. Конечно, вызывает также вопросы тот факт, что данная публикация была сделана в день открытия в Давосе Всемирного экономического форума. Не исключено, что это очередной вброс информации", — сказал он.