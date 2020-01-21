Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
"Журналисты Tages Anzeiger уже не раз пытались создать негативный фон, публикуя шпионские разоблачения. Все это нацелено на то, чтобы подорвать хорошо развивающиеся отношения России и Швейцарии. Конечно, вызывает также вопросы тот факт, что данная публикация была сделана в день открытия в Давосе Всемирного экономического форума. Не исключено, что это очередной вброс информации", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что, согласно публикациям, полиция не смогла обнаружить состава преступления или каких-либо подтверждений незаконной деятельности двух мужчин и отпустила их без возбуждения уголовного дела.
16 ноября 2019, 08:00Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков