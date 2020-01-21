На Украине нашли противотанковые гранаты в мусорном баке

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Противотанковые гранаты "РПГ-26" обнаружены в мусорном баке в Житомирской области, сообщает во вторник пресс-служба главного управления Нацполиции области.
"Двадцатого января на спецлинию "102" поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц областного центра двух гранатометов. На месте происшествия работали соответствующие подразделения полиции. Сейчас находки, которые оказались боевыми гранатами, направлены на экспертное исследование. Начато расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации правоохранителей, в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Боеприпасы направлены на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
© Фото : Нацполиция Житомирской областиПротивотанковые гранаты "РПГ-26", обнаруженные в мусорном баке в Житомирской области
© Фото : Нацполиция Житомирской области
Противотанковые гранаты "РПГ-26", обнаруженные в мусорном баке в Житомирской области