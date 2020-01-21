На Украине нашли противотанковые гранаты в мусорном баке

По информации правоохранителей, в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Боеприпасы направлены на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.