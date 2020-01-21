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ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении
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РИА Новости

ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении

17:26 21.01.2020 (обновлено: 17:27 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению, сказал вице-спикер Госдуму от ЛДПР Игорь Лебедев.
"Безусловно, мы подготовим ряд поправок ко второму чтению, начиная с редакционных и более глобальных, связанных в пропитанием механизма... каким-то образом заявлять и об отставке тех или иных министров", - сказал Лебедев.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
17 января, 16:25
В ЛДПР рассказали о предложенной Жириновским поправке в Конституцию
"От имени фракции от ЛДПР в первом чтении мы поддерживаем принятие", - добавил парламентарий.
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Игорь ЛебедевЛДПРГосдума РФПолитика
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