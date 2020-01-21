ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению, сказал вице-спикер Госдуму от ЛДПР Игорь Лебедев.
"Безусловно, мы подготовим ряд поправок ко второму чтению, начиная с редакционных и более глобальных, связанных в пропитанием механизма... каким-то образом заявлять и об отставке тех или иных министров", - сказал Лебедев.
"От имени фракции от ЛДПР в первом чтении мы поддерживаем принятие", - добавил парламентарий.