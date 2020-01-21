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Жители Пекина скупают маски на фоне распространения коронавируса
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РИА Новости

Жители Пекина скупают маски на фоне распространения коронавируса

17:26 21.01.2020 (обновлено: 18:00 21.01.2020)
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© REUTERS / Jason LeeПустая полка в магазине в Пекине, на которой были размещены защитные маски. 21 января 2020
Пустая полка в магазине в Пекине, на которой были размещены защитные маски. 21 января 2020
© REUTERS / Jason Lee
Пустая полка в магазине в Пекине, на которой были размещены защитные маски. 21 января 2020
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Защитные маски для лица во вторник стали одним из наиболее востребованных товаров в пекинских аптеках и магазинах после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в стране зарегистрирован 291 случай заражения, пять из них - Пекине. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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По наблюдению корреспондента РИА Новости, жители Пекина в прошедшие с момента начала вспышки в городе Ухань провинции Хубэй три недели без особой паники относились к происходящему, однако после того, вирус добрался до столицы, обсуждать ситуацию стали повсеместно. Также на улицах стало значительно больше людей в одноразовых медицинских масках. Даже на ежедневный брифинг в МИД многие журналисты пришли в масках.
Защитная маска уже давно стала обычным предметом гардероба жителей Пекина из-за постоянного смога, преимущественно это многоразовые маски из плотного материала, порой даже с рисунками или со стразами, и носят их даже в солнечные дни. Тем не менее, после публикации рядом СМИ рекомендаций медиков о средствах профилактики, где было указано, что лучше всего носить именно медицинские маски и менять их каждые 4 часа, многие устремились в аптеки.
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Жители Пекина уже с понедельника начали покидать город и разъезжаться по различным провинциям в преддверии китайского нового года, который традиционно проводят в кругу семьи. Но даже несмотря на то, что людей на улицах значительно поубавилось, найти маску в аптеке оказалось не так просто.
В одной из аптек района Чаоян, куда корреспондент РИА Новости обратилась за масками, сообщили, что все раскупили еще утром, и посоветовали поискать в аптеках на маленьких улочках, где проходимость не такая большая.
Группа прохожих, на лицах которых красовались явно новые маски, посоветовали поискать маски в супермаркетах или небольших магазинах, однако, зайдя в ближайший круглосуточный минимаркет, корреспондент обнаружила лишь две пустые полки с осиротевшими ценниками на маски всех видов. В магазине с косметикой и товарами для гигиены остались лишь многоразовые маски, стоимостью от 49 до 69 юаней (440 – 620 рублей).
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В аптеке соседнего района Дунчэн запас простых медицинских масок тоже иссяк, однако остались маски для защиты от вредных частиц PM2.5 с небольшими клапанами, которые можно менять раз в день. Пакеты с масками лежали сразу на кассах под рукой фармацевтов, потому каждый посетитель просил себе парочку упаковок.
Отстояв небольшую очередь, корреспондент наконец тоже получила столь желанную упаковку с тремя масками внутри, стоимостью 35 юаней (313 рублей). Фармацевт посоветовала взять как минимум 5 упаковок, так как их аптека, как и многие другие, будет закрыта на праздники. Она добавила, что и эти маски могут закончиться в ближайшее время.
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В качестве препарата для профилактики заражения респираторными заболеваниями фармацевт посоветовала препарат в ампулах, в состав которого входят только растительные компоненты, в том числе куркума, ремания клейкая, корень тростника, вайда красильная, аир злаковый, аннемарена, форзиция, сахар.
Для профилактики, по ее словам, достаточно принимать препарат перорально 2-3 раза в день по 1 ампуле, пить побольше кипяченой воды, носить маску, как можно чаще мыть руки с антибактериальным мылом, не трогать животных, стараться избегать мест большого скопления людей. Последний пункт для тех, кто остается в Пекине в праздники вполне осуществим, но вот для тех, кто разъезжается по домам во все уголки страны – нереализуем.
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