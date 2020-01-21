Жители Пекина скупают маски на фоне распространения коронавируса

ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Защитные маски для лица во вторник стали одним из наиболее востребованных товаров в пекинских аптеках и магазинах после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в стране зарегистрирован 291 случай заражения, пять из них - Пекине . Шесть человек скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, жители Пекина в прошедшие с момента начала вспышки в городе Ухань провинции Хубэй три недели без особой паники относились к происходящему, однако после того, вирус добрался до столицы, обсуждать ситуацию стали повсеместно. Также на улицах стало значительно больше людей в одноразовых медицинских масках. Даже на ежедневный брифинг в МИД многие журналисты пришли в масках.

Защитная маска уже давно стала обычным предметом гардероба жителей Пекина из-за постоянного смога, преимущественно это многоразовые маски из плотного материала, порой даже с рисунками или со стразами, и носят их даже в солнечные дни. Тем не менее, после публикации рядом СМИ рекомендаций медиков о средствах профилактики, где было указано, что лучше всего носить именно медицинские маски и менять их каждые 4 часа, многие устремились в аптеки.

Жители Пекина уже с понедельника начали покидать город и разъезжаться по различным провинциям в преддверии китайского нового года, который традиционно проводят в кругу семьи. Но даже несмотря на то, что людей на улицах значительно поубавилось, найти маску в аптеке оказалось не так просто.

В одной из аптек района Чаоян, куда корреспондент РИА Новости обратилась за масками, сообщили, что все раскупили еще утром, и посоветовали поискать в аптеках на маленьких улочках, где проходимость не такая большая.

Группа прохожих, на лицах которых красовались явно новые маски, посоветовали поискать маски в супермаркетах или небольших магазинах, однако, зайдя в ближайший круглосуточный минимаркет, корреспондент обнаружила лишь две пустые полки с осиротевшими ценниками на маски всех видов. В магазине с косметикой и товарами для гигиены остались лишь многоразовые маски, стоимостью от 49 до 69 юаней (440 – 620 рублей).

В аптеке соседнего района Дунчэн запас простых медицинских масок тоже иссяк, однако остались маски для защиты от вредных частиц PM2.5 с небольшими клапанами, которые можно менять раз в день. Пакеты с масками лежали сразу на кассах под рукой фармацевтов, потому каждый посетитель просил себе парочку упаковок.

Отстояв небольшую очередь, корреспондент наконец тоже получила столь желанную упаковку с тремя масками внутри, стоимостью 35 юаней (313 рублей). Фармацевт посоветовала взять как минимум 5 упаковок, так как их аптека, как и многие другие, будет закрыта на праздники. Она добавила, что и эти маски могут закончиться в ближайшее время.

В качестве препарата для профилактики заражения респираторными заболеваниями фармацевт посоветовала препарат в ампулах, в состав которого входят только растительные компоненты, в том числе куркума, ремания клейкая, корень тростника, вайда красильная, аир злаковый, аннемарена, форзиция, сахар.