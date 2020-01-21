Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"

"Мы поговорим о большой торговой сделке. Мы уже говорили об этом. Надеюсь, мы придем к чему-нибудь", - заявил Трамп перед началом встречи.

Вашингтон и Пекин готовятся к заключению торгового соглашения, которое во многом определит глобальную экономическую конфигурацию на годы вперед. Многие события, формально не относящиеся к этому процессу, на самом деле стали следствием торговой войны США и Китая.

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов Вашингтон и Пекин готовятся к заключению торгового соглашения, которое во многом определит глобальную экономическую конфигурацию на годы вперед. Многие события, формально не относящиеся к этому процессу, на самом деле стали следствием торговой войны США и Китая.

"Мы обсудим и другие вещи, но я бы сказал, что сейчас торговля и торговая сделка между нами и, по сути, Европой - это то, чего мы все хотим", - добавил Трамп, отметив, что фон дер Ляйен является "очень жестким переговорщиком".