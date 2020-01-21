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Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
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РИА Новости

Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"

17:20 21.01.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.
"Мы поговорим о большой торговой сделке. Мы уже говорили об этом. Надеюсь, мы придем к чему-нибудь", - заявил Трамп перед началом встречи.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
14 января, 14:07Акценты
Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардовВашингтон и Пекин готовятся к заключению торгового соглашения, которое во многом определит глобальную экономическую конфигурацию на годы вперед. Многие события, формально не относящиеся к этому процессу, на самом деле стали следствием торговой войны США и Китая.
"Мы обсудим и другие вещи, но я бы сказал, что сейчас торговля и торговая сделка между нами и, по сути, Европой - это то, чего мы все хотим", - добавил Трамп, отметив, что фон дер Ляйен является "очень жестким переговорщиком".
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Дональд ТрампЕврокомиссияСШАВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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