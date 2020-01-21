Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замглавы СК РФ Игорь Краснов, предложенный президентом России на пост генерального прокурора, заверил президента РФ Владимира Путина, что ведомство планирует укреплять обратную связь с населением, бороться с коррупцией и преступностью.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора.
"Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ. Планируем укреплять обратную связь с населением, людьми, будем смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и преступностью", - сказал Краснов.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова