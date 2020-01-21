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Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры
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РИА Новости

Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры

17:18 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замглавы СК РФ Игорь Краснов, предложенный президентом России на пост генерального прокурора, заверил президента РФ Владимира Путина, что ведомство планирует укреплять обратную связь с населением, бороться с коррупцией и преступностью.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора.
"Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ. Планируем укреплять обратную связь с населением, людьми, будем смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и преступностью", - сказал Краснов.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
2010013
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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