Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры

"Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ. Планируем укреплять обратную связь с населением, людьми, будем смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и преступностью", - сказал Краснов.