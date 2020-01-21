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В Госдуме предложили запретить спекуляции на тему ВОВ
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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить спекуляции на тему ВОВ

17:16 21.01.2020
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© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что необходимо прекратить спекуляции на тему победы в Великой Отечественной войне, закрепив соответствующие предложения на законодательном уровне после широкого общественного обсуждения.
"Вы прекрасно понимаете, какие настроения в Европе исходят сейчас от Польши, с какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу победу дезавуировать. Вы прекрасно понимаете, что за океаном это выгодно, потому что это попытка запятнать нашу репутацию", - сказала она на заседании комитета во вторник.
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Ямпольская сообщила, что предлагает обсудить вместе с экспертным сообществом инициативу, которая "прекратила бы спекуляции на данную тему".
"В закон "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", мне кажется, имело бы смысл ввести такого рода нормы: запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацисткой Германии, командования и военнослужащих нацисткой Германии и европейских стран оси", - добавила глава комитета, подчеркнув, что это приблизительный текст, высказанного ею предложения.
Она считает, что данная формулировка впоследствии может стать более выверенной, потому что "речь не идет о том, что мы хотим кому-то запретить научные исследования, дискуссии, публикации исторических книг". "Речь не идет о том, что кому-то наступают на свободу слова. Речь идет о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи... Речь идет о том, чтобы люди действительно не приравнивали нацистов и Красную армию", - добавила депутат.
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