В Госдуме предложили запретить спекуляции на тему ВОВ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что необходимо прекратить спекуляции на тему победы в Великой Отечественной войне, закрепив соответствующие предложения на законодательном уровне после широкого общественного обсуждения.

"Вы прекрасно понимаете, какие настроения в Европе исходят сейчас от Польши, с какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу победу дезавуировать. Вы прекрасно понимаете, что за океаном это выгодно, потому что это попытка запятнать нашу репутацию", - сказала она на заседании комитета во вторник.

Ямпольская сообщила, что предлагает обсудить вместе с экспертным сообществом инициативу, которая "прекратила бы спекуляции на данную тему".

"В закон "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", мне кажется, имело бы смысл ввести такого рода нормы: запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацисткой Германии, командования и военнослужащих нацисткой Германии и европейских стран оси", - добавила глава комитета, подчеркнув, что это приблизительный текст, высказанного ею предложения.