Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. <…> Но это не значит, что мы должны дружить с ними", — сказала она в интервью изданию " Новое время ".

По словам Ясько, после возвращения в ПАСЕ Киев продолжит наставить на том, что Москва "захватила" Крым в 2014 году. Помимо этого, украинские представители намерены активно сотрудничать с французскими и немецкими коллегами.

В сентябре Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения в Ассамблею России. Но на прошлой неделе Верховная рада приняла постановление о возобновлении работы украинской делегации. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается обязательств, взятых перед Советом Европы".