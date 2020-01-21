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Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
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РИА Новости

Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ

17:15 21.01.2020 (обновлено: 17:52 21.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик БутенЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Киев не планирует сотрудничать с Москвой в рамках ПАСЕ, заявила глава украинской делегации Елизавета Ясько.
"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. <…> Но это не значит, что мы должны дружить с ними", — сказала она в интервью изданию "Новое время".
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По словам Ясько, после возвращения в ПАСЕ Киев продолжит наставить на том, что Москва "захватила" Крым в 2014 году. Помимо этого, украинские представители намерены активно сотрудничать с французскими и немецкими коллегами.
В сентябре Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения в Ассамблею России. Но на прошлой неделе Верховная рада приняла постановление о возобновлении работы украинской делегации. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается обязательств, взятых перед Советом Европы".
В апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией, затем санкции еще больше ужесточились. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а позже заморозила выплаты в бюджет Ассамблеи. Права России в полном объеме были восстановлены лишь летом прошлого года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
1730477121
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Возвращение России в ПАСЕРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мы как надеялись)
21 января, 17:50
Дмитрий Донской
1351001
Как бы Москва является агрессором и аккуратном по отношению к Киеву , о какой дружбе может быть речь ?
21 января, 18:01
freizdorf
0900224
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