Россия предложила помочь Туркменистану подготовить первого космонавта

АШХАБАД, 21 янв - РИА Новости. Если Если Туркменистан захочет послать в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил во вторник в Ашхабаде вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой РФ Юрий Батурин.

В ходе своей поездки в туркменскую столицу, организованную посольством России, он провел встречу с главой космического управления агентства "Туркменарагатнашык" (Туркменсвязь) министерства промышленности и коммуникации Туркменистана Аширом Гараевым.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о потенциале туркмено-российского взаимодействия в космосе, Батурин отметил, что в первую очередь такое партнерство возможно в сфере запусков спутников.

"Спутник не может оставаться один, обязательно будет и второй, и третий. Поэтому первое, что нам надо налаживать это сотрудничество в запусках спутников", - сказал Батурин.

По его мнению, очень важно взаимодействие в области космического управления и подготовки кадров.

"Нужно готовить кадры и мы сегодня об этом говорили. Мы можем подготовить специалистов в точно определенных, заранее, областях, в разных вузах, кафедрах. Мы знаем, как это определить, и как их подготовить", - подчеркнул вице-президент Российской академии космонавтики.

По словам Батурина, Россия могла бы помочь Туркменистану сформулировать техническое задание и обеспечить все требуемые технические параметры для второго спутника, над запуском которого сейчас работает Ашхабад.

"Я сегодня говорил на встрече, что мы готовы оказать любую консультативную помощь, или что-то иное, если потребуется. Если Туркменистан захочет послать в космос туркменского космонавта, то мы можем его подготовить", - сказал Батурин в заключение.