В Росгидромете рассказали, растает ли лед в Антарктиде

"За последние 420 тысяч лет выявлено четыре цикла климатических изменений. Сейчас, конечно, идет цикл, связанный с потеплением, в том числе, в Антарктике. Относительно западной и восточной части Антарктиды наши наблюдения, последние наблюдения станций складываются таким образом, что и в том и в другом случае идет процесс потепления, и тренд такой к потеплению в настоящее время существует", - отметил он.

"Что это значит? Растают ли льды Антарктиды или нет? Чем больше теплеет атмосфера вокруг Антарктиды, тем больше идет возмущение и получается облачность, которая переходит в осадки, осадки в виде снега в Антарктиде выпадают на сам континент, континент уплотняется. Этот процесс, который происходит со льдами, говорит, что льды сохраняются. Толщины льдов в Антарктиде пока серьезных изменений не претерпели", - сообщил Мартыщенко.