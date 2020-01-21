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В Росгидромете рассказали, растает ли лед в Антарктиде
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РИА Новости

В Росгидромете рассказали, растает ли лед в Антарктиде

17:11 21.01.2020
2013
© РИА Новости / Алексей НикольскийАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несмотря на потепление климата, которое фиксируют российские станции на западе и востоке Антарктиды, толщина льда на континенте существенно не меняется, сообщил советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко во вторник на пресс-конференции в РИА Новости.
"За последние 420 тысяч лет выявлено четыре цикла климатических изменений. Сейчас, конечно, идет цикл, связанный с потеплением, в том числе, в Антарктике. Относительно западной и восточной части Антарктиды наши наблюдения, последние наблюдения станций складываются таким образом, что и в том и в другом случае идет процесс потепления, и тренд такой к потеплению в настоящее время существует", - отметил он.
"Что это значит? Растают ли льды Антарктиды или нет? Чем больше теплеет атмосфера вокруг Антарктиды, тем больше идет возмущение и получается облачность, которая переходит в осадки, осадки в виде снега в Антарктиде выпадают на сам континент, континент уплотняется. Этот процесс, который происходит со льдами, говорит, что льды сохраняются. Толщины льдов в Антарктиде пока серьезных изменений не претерпели", - сообщил Мартыщенко.
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