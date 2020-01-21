Лавров предупредил об опасности затеваемой НАТО игры в космосе

"Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединенных наций", — отметил он.