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Лавров предупредил об опасности затеваемой НАТО игры в космосе
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РИА Новости

Лавров предупредил об опасности затеваемой НАТО игры в космосе

17:10 21.01.2020 (обновлено: 23:48 21.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды — космическую и киберпространство, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединенных наций", — отметил он.
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Сергей ЛавровНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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