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Второе чтение проекта о поправке в конституцию может пройти в феврале
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РИА Новости

Второе чтение проекта о поправке в конституцию может пройти в феврале

17:07 21.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию может состояться в середине февраля, профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил установить срок принятия поправок ко второму чтению 15 дней, сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.
"Я думаю, что в середине февраля (состоится второе чтение). Где-то так", - сказал Крашенинников.
Отвечая на вопрос, какой срок будет установлен для предоставления поправок ко второму чтению, глава комитета ответил: "15 дней".
Здание Государственной думы России
Вчера, 16:40
Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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