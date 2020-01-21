Второе чтение проекта о поправке в конституцию может пройти в феврале

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию может состояться в середине февраля, профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил установить срок принятия поправок ко второму чтению 15 дней, сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.
"Я думаю, что в середине февраля (состоится второе чтение). Где-то так", - сказал Крашенинников.
Отвечая на вопрос, какой срок будет установлен для предоставления поправок ко второму чтению, глава комитета ответил: "15 дней".