Путин подчеркнул важность вопросов борьбы с терроризмом в СКФО

"Юрий Яковлевич, вы знаете, насколько важна эта работа и для Северо-кавказского региона, и для всей страны. Что касается самого региона, там еще очень много вопросов в социальной сфере, это и выше, чем в среднем по стране уровень безработицы, там коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. Не только это, там еще и вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными", - заявил Путин в ходе встречи.