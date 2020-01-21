Путин подчеркнул важность вопросов борьбы с терроризмом в СКФО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с покинувшим пост генерального прокурора Юрием Чайкой подчеркнул, что в Северо-кавказском федеральном округе (СКФО) остаются актуальными вопросы борьбы с терроризмом, коррупцией, повышение уровня жизни граждан, и высказал надежду, что тот в новом качестве займётся и этими вопросами.
Президент во вторник провел в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
"Юрий Яковлевич, вы знаете, насколько важна эта работа и для Северо-кавказского региона, и для всей страны. Что касается самого региона, там еще очень много вопросов в социальной сфере, это и выше, чем в среднем по стране уровень безработицы, там коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. Не только это, там еще и вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными", - заявил Путин в ходе встречи.
"Вы это все очень хорошо знаете, работая в этом направлении; там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - заявил президент.