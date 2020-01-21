Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-21T17:07+0300
https://ria.ru/20200121/1563682310.html
В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155959/85/1559598599_0:203:3072:1931_1036x0_80_0_0_287d10289cc2d532c5feba0c0007c471.jpg
РИА Новости

В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу

17:03 21.01.2020 (обновлено: 17:07 21.01.2020)
538
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКупола собора Николая Чудотворца
Купола собора Николая Чудотворца
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Купола собора Николая Чудотворца. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Митрополит Пирейский Серафим, один из главных противников признания украинских раскольников, известен своей "глубиной взглядов и последовательностью позиции", заявил во вторник в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя информацию об участии греческого архиерея в литургии, во время которой поминалось имя главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
Ранее в январе на богослужении в честь Богоявления Серафим сослужил предстоятелю Элладской православной церкви архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, поминавшему в числе предстоятелей поместных церквей "Епифания Киевского".
Города мира. Херсониссос
9 января, 22:35Религия и мировоззрение
Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания
Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что архиерей поменял свою позицию, председатель ОВЦС заметил, что "в православном мире митрополит Серафим известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции".
"В связи с последними деяниями Константинополя на Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской церкви от 29 ноября 2019 года предстоятелям поместных православных церквей", - сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что в указанном письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный собор.
Митрополит Пирейский Серафим ранее также сам опроверг публикации фанариотских СМИ, согласно которым он якобы признал новую "православную церковь" Украины и ее "митрополита" Епифания Думенко.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
Вчера, 16:21Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: надеемся, главы православных церквей встретятся
Серафим заявил, что продолжает считать канонически недействительными решения собора принять обращения извергнутого из сана и преданного анафеме Филарета Денисенко и извергнутого из сана Макария Малетича, а также "абсолютно недействительным созыв так называемого объединительного собора" и "абсолютно недействительным предоставление автокефалии". В заявлении, опубликованном на сайте Пирейской митрополии, подробно излагаются каноны, которые были нарушены при предоставлении "автокефалии", и напоминается, что Серафим неоднократно ранее заявлял об этом.
Также в заявлении отмечается, что митрополит Пирейский не имел полномочий высказать архиепископу Афинскому свои тезисы.
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет на заседании Верховной рады
14 января, 13:06Религия и мировоззрение
Эксперты: отзыв подписи раскольника Филарета понизил легитимность ПЦУ
2420002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Межправославный саммит пройдет даже без части лидеров, надеются в РПЦ
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Пуск ракеты с космодрома Байконур
Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
Митрополит Иларион: надеемся, главы православных церквей встретятся
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Эстонские лидеры не приедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста
Репродукция картины художника Ильи Репина Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом.
В РПЦ не считают правильным ставить вопрос о "реабилитации" Толстого
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния