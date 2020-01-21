В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Митрополит Пирейский Серафим, один из главных противников признания украинских раскольников, известен своей "глубиной взглядов и последовательностью позиции", заявил во вторник Митрополит Пирейский Серафим, один из главных противников признания украинских раскольников, известен своей "глубиной взглядов и последовательностью позиции", заявил во вторник в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя информацию об участии греческого архиерея в литургии, во время которой поминалось имя главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

Ранее в январе на богослужении в честь Богоявления Серафим сослужил предстоятелю Элладской православной церкви архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, поминавшему в числе предстоятелей поместных церквей "Епифания Киевского".

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что архиерей поменял свою позицию, председатель ОВЦС заметил, что "в православном мире митрополит Серафим известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции".

"В связи с последними деяниями Константинополя на Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской церкви от 29 ноября 2019 года предстоятелям поместных православных церквей", - сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, что в указанном письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный собор.

Митрополит Пирейский Серафим ранее также сам опроверг публикации фанариотских СМИ, согласно которым он якобы признал новую "православную церковь" Украины и ее "митрополита" Епифания Думенко.

Серафим заявил, что продолжает считать канонически недействительными решения собора принять обращения извергнутого из сана и преданного анафеме Филарета Денисенко и извергнутого из сана Макария Малетича, а также "абсолютно недействительным созыв так называемого объединительного собора" и "абсолютно недействительным предоставление автокефалии". В заявлении, опубликованном на сайте Пирейской митрополии, подробно излагаются каноны, которые были нарушены при предоставлении "автокефалии", и напоминается, что Серафим неоднократно ранее заявлял об этом.