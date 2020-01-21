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Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области
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РИА Новости

Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области

16:56 21.01.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
ТАШКЕНТ, 21 янв - РИА Новости. Опознаны девять тел граждан Узбекистана, погибших при пожаре в ночь на вторник в Томской области, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
"В процессе следственных мероприятий девять тел граждан Узбекистана уже опознаны. Личность десятого погибшего устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
В сообщении опубликованы данные девяти погибших.
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В следственном управлении СК РФ по Томской области ранее сообщали, что в рамках расследования дела о "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы.
На месте происшествия работает следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов под руководством следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел томского СУСК Станислава Богданова.
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Пожар на томской лесопилкеУзбекистанТомская областьПроисшествия
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