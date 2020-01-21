Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области

ТАШКЕНТ, 21 янв - РИА Новости. Опознаны девять тел граждан Узбекистана, погибших при пожаре в ночь на вторник в Томской области, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
"В процессе следственных мероприятий девять тел граждан Узбекистана уже опознаны. Личность десятого погибшего устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
В сообщении опубликованы данные девяти погибших.
В следственном управлении СК РФ по Томской области ранее сообщали, что в рамках расследования дела о "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы.
На месте происшествия работает следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов под руководством следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел томского СУСК Станислава Богданова.