Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области

"В процессе следственных мероприятий девять тел граждан Узбекистана уже опознаны. Личность десятого погибшего устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

В следственном управлении СК РФ по Томской области ранее сообщали, что в рамках расследования дела о "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы.