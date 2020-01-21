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Эстонские лидеры не приедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста
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РИА Новости

Эстонские лидеры не приедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста

16:52 21.01.2020 (обновлено: 16:54 21.01.2020)
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© AP Photo / Sebastian Scheiner Мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Лидеры Эстонии не приедут в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, поскольку находятся с визитами в других странах, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.
Мероприятия пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года, пройдут в Иерусалиме 22 и 23 января.
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По данным МИД Эстонии, президент страны Керсти Кальюлайд в настоящее время находится в Антарктике, где она пробудет до конца января, а премьер Юри Ратас до четверга присутствует на экономическом форуме в Давосе. Спикер парламента Хенн Пыллуаас заявил, что не получал приглашение на мероприятие.
Гостями мероприятия станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашённых в Израиль президентом страны Реувеном Ривлиным, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 января, 01:10Религия и мировоззрение
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
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Хенн ПыллуаасЮри РатасКерсти КальюлайдХолокостВторая мировая война (1939-1945)МИД ЭстонииЭстонияИзраильДавосВ мире
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