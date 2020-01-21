Эстонские лидеры не приедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста

Мероприятия пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года, пройдут в Иерусалиме 22 и 23 января.

Гостями мероприятия станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашённых в Израиль президентом страны Реувеном Ривлиным, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.