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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
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РИА Новости

Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

16:56 21.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что рост в этом году (экономики - Прим. ред.) будет около 2%, может чуть выше, но уже через год вполне реалистично выйти на рост в 3% экономики, мы считаем, что все предпосылки для этого есть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Минэкономразвития в декабре сообщало, что рост ВВП России в ноябре замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3% в октябре, по итогам 11 месяцев он составил 1,3%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВсемирный экономический форумРоссияЭкономика
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