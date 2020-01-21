Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что рост в этом году (экономики - Прим. ред.) будет около 2%, может чуть выше, но уже через год вполне реалистично выйти на рост в 3% экономики, мы считаем, что все предпосылки для этого есть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
31 декабря 2019, 11:00Новый год—2020Ожидания — 2020 в экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
Минэкономразвития в декабре сообщало, что рост ВВП России в ноябре замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3% в октябре, по итогам 11 месяцев он составил 1,3%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.