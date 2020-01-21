Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

"Мы считаем, что рост в этом году (экономики - Прим. ред.) будет около 2%, может чуть выше, но уже через год вполне реалистично выйти на рост в 3% экономики, мы считаем, что все предпосылки для этого есть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".