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Культура
2020-01-21T22:36+0300
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В Сети опубликована короткометражка Дэвида Линча
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РИА Новости

В Сети опубликована короткометражка Дэвида Линча

22:36 21.01.2020
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© Фото : Netflix 2020Кадр из короткометражки Дэвида Линча "What Did Jack Do?"
Кадр из короткометражки Дэвида Линча What Did Jack Do?
© Фото : Netflix 2020
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На Netflix вышел короткометражный фильм американского кинорежиссера Дэвида Линча, сообщает Independent.
В черно-белой ленте "Что сделал Джек?" Дэвид Линч не только был режиссером, но и сыграл полицейского. Он допрашивает обезьяну Джека, которую подозревают в убийстве.
Последняя работа Линча в кино —"Твин Пикс: Возвращение" — вышла три года назад.
Премьера короткометражки прошла в Париже в 2017 году, а теперь он стал доступен для легального просмотра в Сети.
Издание считает, что, возможно, Netflix пытается проверить, насколько его подписчикам нравится творчество великого режиссера, перед тем как подписывать с ним контракт.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДэвид ЛинчПариж
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