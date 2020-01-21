В Сети опубликована короткометражка Дэвида Линча

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На Netflix вышел короткометражный фильм американского кинорежиссера Дэвида Линча, . На Netflix вышел короткометражный фильм американского кинорежиссера Дэвида Линча, сообщает Independent.

В черно-белой ленте "Что сделал Джек?" Дэвид Линч не только был режиссером, но и сыграл полицейского. Он допрашивает обезьяну Джека, которую подозревают в убийстве.

Последняя работа Линча в кино —"Твин Пикс: Возвращение" — вышла три года назад.

Премьера короткометражки прошла в Париже в 2017 году, а теперь он стал доступен для легального просмотра в Сети.