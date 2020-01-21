В Великобритании ужесточат антитеррористическое законодательство

ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания ужесточит антитеррористическое законодательство и пересмотрит условия содержания под стражей преступников, осужденных за деятельность, связанную с терроризмом, сообщило МВД страны.

Решение было принято после произошедшего 29 ноября ЧП, когда злоумышленник с ножом напал в центре Лондона на группу людей. Были ранены пятеро человек, двое из них позже скончались. Нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожден в декабре 2018 года.

"Теракт в ноябре заставил узнать нас горькую правду о том, как обстоят дела с контролем за теми, кто причастен к терроризму. Сегодня мы предоставляем полиции и службе по контролю за условно-досрочно освобожденными осужденными все необходимые ресурсы для отслеживания таких преступников, мы вводим новые более длительные сроки заключения и начинаем масштабный пересмотр мер по обращению с такими преступниками после их освобождения из заключения", - говорится в заявлении главы МВД Прити Пател.

В частности, МВД планирует добиться введения минимального срока заключения в 14 лет для осужденных за тяжкие преступления террористического характера, такие как подготовка теракта или руководство террористической группой. Министерство намерено также добиться отмены права на досрочное освобождение из заключения для осужденных за терроризм.

Согласно предлагаемому МВД законопроекту, в Британии будет увеличена численность сотрудников службы по контролю за освобожденными досрочно преступниками, также на ее вооружение поступят "детекторы лжи". Планируется увеличить количество мест в так называемых "пробационных хостелах", куда помещаются освобождение досрочно заключенные на время поиска жилья. Эта мера позволит вести более тщательное наблюдение за преступниками.