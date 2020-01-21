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В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

16:50 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами коллекторов для возврата просроченной задолженности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - поясняют разработчики.
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В связи с этим они предлагают также с 1 января 2021 года признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Авторы законопроекта обращают внимание, что "зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом", а микрофинансовые организации "незаконно, без письменного согласия граждан передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах".
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В свою очередь, коллекторы при общении как с должниками, так и с "третьими лицами" нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы, сотрудники же правоохранительных органов "на жалобы граждан зачастую не реагируют", отмечают разработчики.
"Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации", - считают Вострецов и Волков.
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Госдума РФСергей ВострецовРоссияОбщество
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