Путин и Аббас обсудят ситуацию в Сирии

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент государства Президент государства Палестина Махмуд Аббас намерен обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным израильскую оккупацию, будущие выборы в Палестине, а также ближневосточное урегулирование, включая ситуацию с палестинскими беженцами в Сирии, сообщил РИА Новости премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Наш президент является другом президента Путина. Политически наши взгляды практически совпадают в том, что касается прекращения оккупации и установления государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Так что они будут, с одной стороны, говорить об этих вопросах, а также о том, как будет продвигаться ситуация на Ближнем Востоке после выборов в Израиле 2 марта", - сказал Штайе.

Он подчеркнул, что основное внимание будет уделено ситуации вокруг противостояния Израиля и Палестины и тому, какие меры Палестина намерена предпринять в случае активизации израильской оккупации. Кроме того, Аббас затронет тему будущих выборов в Палестине.

"Для нас важно, чтобы палестинцы, которые проживают в Иерусалиме, приняли участие в этих выборах. На данный момент у нес нет положительного ответа от Израиля об облегчении системы голосования в Иерусалиме. Они не сказали да и не сказали нет. Так что мы будем просить президента Путина попросить Израиль провести нам выборы в Восточном Иерусалиме", - отметил Штайе.

По его словам, как только Палестина получит согласие от Израиля, президентским декретом будет установлена дата для парламентских и президентских выборов.