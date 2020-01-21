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Путин и Аббас обсудят ситуацию в Сирии
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РИА Новости

Путин и Аббас обсудят ситуацию в Сирии

16:48 21.01.2020 (обновлено: 16:56 21.01.2020)
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© Abbas MomaniНовый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
© Abbas Momani
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент государства Палестина Махмуд Аббас намерен обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным израильскую оккупацию, будущие выборы в Палестине, а также ближневосточное урегулирование, включая ситуацию с палестинскими беженцами в Сирии, сообщил РИА Новости премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.
"Наш президент является другом президента Путина. Политически наши взгляды практически совпадают в том, что касается прекращения оккупации и установления государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Так что они будут, с одной стороны, говорить об этих вопросах, а также о том, как будет продвигаться ситуация на Ближнем Востоке после выборов в Израиле 2 марта", - сказал Штайе.
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Он подчеркнул, что основное внимание будет уделено ситуации вокруг противостояния Израиля и Палестины и тому, какие меры Палестина намерена предпринять в случае активизации израильской оккупации. Кроме того, Аббас затронет тему будущих выборов в Палестине.
"Для нас важно, чтобы палестинцы, которые проживают в Иерусалиме, приняли участие в этих выборах. На данный момент у нес нет положительного ответа от Израиля об облегчении системы голосования в Иерусалиме. Они не сказали да и не сказали нет. Так что мы будем просить президента Путина попросить Израиль провести нам выборы в Восточном Иерусалиме", - отметил Штайе.
По его словам, как только Палестина получит согласие от Израиля, президентским декретом будет установлена дата для парламентских и президентских выборов.
"Президенты также затронут региональные вопросы, касающиеся Сирии и Ливана. Для нас это очень важно, потому что до сих пор в Сирии и Ливане находятся много палестинских беженцев", - добавил премьер.
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