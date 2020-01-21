Чайка заявил, что уделит внимание уровню жизни в СКФО

Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.

"Большое спасибо вам за доверие, что вы предложили мне перейти на новый участок работы. Все-таки 14 лет (во главе генпрокуратуры) это много, можно и засидеться. Я абсолютно убеждён: все те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, будут реализованы. Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убеждён, мы поднимем", - заявил Чайка.

Он заверил, что на территории СКФО не будет ослаблена и работа в сфере борьбы с преступностью, прежде всего, такими ее проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция. Будет идти работа в целом по декриминализации общества, добавил Чайка.

"Практически направления деятельности у меня уже имеются, я продумал эти вещи и, думаю, что должно получиться. Потому что другого результата не может быть, только работа на результат, и результат должен быть позитивным", - сказал Чайка.

В ходе встречи он также остановился на некоторых итогах работы во главе Генпрокуратуры.