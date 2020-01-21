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Чайка заявил, что уделит внимание уровню жизни в СКФО
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РИА Новости

Чайка заявил, что уделит внимание уровню жизни в СКФО

16:47 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Покидающий пост генпрокурора РФ Юрий Чайка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни Северо-Кавказского Федерального округа, планы уже есть.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
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Биография Юрия Чайки
"Большое спасибо вам за доверие, что вы предложили мне перейти на новый участок работы. Все-таки 14 лет (во главе генпрокуратуры) это много, можно и засидеться. Я абсолютно убеждён: все те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, будут реализованы. Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убеждён, мы поднимем", - заявил Чайка.
Он заверил, что на территории СКФО не будет ослаблена и работа в сфере борьбы с преступностью, прежде всего, такими ее проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция. Будет идти работа в целом по декриминализации общества, добавил Чайка.
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"Практически направления деятельности у меня уже имеются, я продумал эти вещи и, думаю, что должно получиться. Потому что другого результата не может быть, только работа на результат, и результат должен быть позитивным", - сказал Чайка.
В ходе встречи он также остановился на некоторых итогах работы во главе Генпрокуратуры.
"Мне выпала большая честь без малого 14 лет возглавлять российскую прокуратуру. За это время при вашей поддержке и непосредственном участии прокуратура превратилась по сути в мощный правозащитный орган, стоящий на страже конституции, законов, интересов государства и общества, прав граждан", - заявил Чайка, добавив, что сейчас авторитет прокуратуры и доверие к ней очень высоки, а работники органов прокуратуры честно и эффективно выполняют свой профессиональный долг.
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий ЧайкаСеверо-Кавказский ФОРоссияОбщество
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