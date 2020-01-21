В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

Говоря об этой сделке, Дмитриев отметил, что речь идет об инвестициях в миллиарды рублей.

Он также отметил, что РФПИ собирается объявить о ряде сделок в сфере интернет-торговли и проинвестирует "ведущего игрока на рынке продаж автомобилей в интернете, на рынке онлайн-путешествий".