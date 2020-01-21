Подросток в ХМАО угнал после дискотеки три машины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 янв - РИА Новости. Подросток в Подросток в Ханты-Мансийском автономном округе приехал в соседнее село на дискотеку, после которой попытался угнать три автомобиля, чтобы доехать домой, однако сделать это ему так и не удалось, сообщает пресс-служба отдела МВД по Советскому району.

Трое жителей поселка Малиновский, по данным ведомства, за минувшие выходные обратились в полицию с заявлениями об угоне их автомобилей. Изучив истории потерпевших, правоохранители выяснили, что во всех случаях причастным к преступлениям оказался 16-летний подросток из соседнего поселка Пионерский, который приехал в Малиновский на дискотеку, взяв такси.

"Когда все закончилось, решил погулять по поселку, замерз и стал искать автомобиль, на котором можно уехать домой. На пути ему попалась автомашина марки "ВАЗ 2114", двери которой были не заперты, ключи находились в замке зажигания. Проехав на ней около 200 метров, он съехал в кювет", - отметили в отделе МВД.

Попытки добраться до дома на чужом автомобиле молодой человек не оставил. Найдя еще один "ВАЗ", двери которого не были закрыты на центральный замок, он сел за руль и решил сдать назад, но легковушка застряла в сугробе. Ключами от одной из машин он открыл багажник третьего автомобиля той же марки и проник в салон.

"В замке зажигания были также вставлены ключи. На данном автомобиле он поехал домой, в поселок Пионерский, но, не доехав до места проживания, въехал в сугроб, где оставил машину и пошел пешком домой спать. Днем к нему пришли сотрудники полиции, которым он признался в угоне данных автомобилей", - сообщили в пресс-службе.