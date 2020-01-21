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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-21T16:40+0300
https://ria.ru/20200121/1563680925.html
Передовые образовательные программы реализуют в липецком Кванториуме
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РИА Новости

Передовые образовательные программы реализуют в липецком Кванториуме

16:40 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТехнопарк "Кванториум"
Технопарк Кванториум
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛИПЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Промежуточные результаты реализации проекта "Яндекс.Лицей" на территории Липецкой области будут подведены 24 января в детском технопарке "Кванториум", сообщил РИА Новости во вторник глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, участники встречи обсудят планы по расширению проекта и презентуют перспективы дальнейшего развития. В мероприятии примут участие представители власти, научного и IT-сообщества, а также руководитель проекта "Яндекс.Лицей", который проведет урок-лекториум для обучающихся проекта и семинар для преподавателей. Особое внимание будет уделено вопросам кадрового потенциала региона, на круглом столе рассмотрят направления развития современных информационных технологий и IT-компетенций в разрезе инвестиций в кадровый потенциал региона.
Артамонов отметил, что "Яндекс.Лицей" – это образовательный проект компании "Яндекс" по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. Обучение в "Яндекс.Лицее" бесплатное. Занятия ведут преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение. "Яндекс.Лицей" помогает преподавателям и курирует их работу на протяжении учебного процесса. В Липецкой области партнером проекта является центр поддержки одаренных детей "Стратегия".
"Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы, знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал Артамонов.
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Вчера, 16:32Липецкая область
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Липецкая областьЛипецкая областьОбщество
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