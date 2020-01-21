Передовые образовательные программы реализуют в липецком Кванториуме

ЛИПЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Промежуточные результаты реализации проекта "Яндекс.Лицей" на территории Липецкой области будут подведены 24 января в детском технопарке "Кванториум", сообщил РИА Новости во вторник глава региона Промежуточные результаты реализации проекта "Яндекс.Лицей" на территории Липецкой области будут подведены 24 января в детском технопарке "Кванториум", сообщил РИА Новости во вторник глава региона Игорь Артамонов

По его словам, участники встречи обсудят планы по расширению проекта и презентуют перспективы дальнейшего развития. В мероприятии примут участие представители власти, научного и IT-сообщества, а также руководитель проекта "Яндекс.Лицей", который проведет урок-лекториум для обучающихся проекта и семинар для преподавателей. Особое внимание будет уделено вопросам кадрового потенциала региона, на круглом столе рассмотрят направления развития современных информационных технологий и IT-компетенций в разрезе инвестиций в кадровый потенциал региона.

Артамонов отметил, что "Яндекс.Лицей" – это образовательный проект компании "Яндекс" по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. Обучение в "Яндекс.Лицее" бесплатное. Занятия ведут преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение. "Яндекс.Лицей" помогает преподавателям и курирует их работу на протяжении учебного процесса. В Липецкой области партнером проекта является центр поддержки одаренных детей "Стратегия".