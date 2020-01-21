Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию

Сенаторы поддержали законопроект о внесении поправок в, а комитетпо госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Владимир Путин внес документ на рассмотрение накануне. Глава государства предложил закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов.

Кроме того, предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.