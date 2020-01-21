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Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию

16:40 21.01.2020 (обновлено: 17:39 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенаторы поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, а комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Владимир Путин внес документ на рассмотрение накануне. Глава государства предложил закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов.
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Кроме того, предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Проект рассмотрят на пленарном заседании 23 января. Как заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, второе чтение может состояться в середине февраля. Он выразил уверенность, что закон примут в весеннюю сессию.
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Конституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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Товарищ Сухов
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А что, Совфед и комитет Госдумы могли и не одобрить президентский проект о поправках в Конституцию? Вы серьёзно!?
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Никита Ермаков
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