Пресс-конференция Председателя РИО Сергея Нарышкина

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28 января в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея НАРЫШКИНА, посвященная планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году.