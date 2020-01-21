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Пресс-конференция Председателя РИО Сергея Нарышкина
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РИА Новости

Пресс-конференция Председателя РИО Сергея Нарышкина

16:36 21.01.2020 (обновлено: 16:39 21.01.2020)
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28 января в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея НАРЫШКИНА, посвященная планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году.
В мероприятии также примут участие:
- сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО МИД России Анатолий ТОРКУНОВ;
- член Президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий ПЕТРОВ.

В ходе пресс-конференции приоритетное внимание будет уделено общероссийским и международным проектам, приуроченным к 75-летию Великой Победы, включая такую крупную Всероссийскую акцию как "Диктант Победы", и расширению взаимодействия представителей российского исторического сообщества с зарубежными коллегами. Пойдет речь о поддержке качественного исторического образования и предстоящем запуске специального онлайн-ресурса в помощь ученикам и педагогам, который предоставит доступ к достоверной исторической информации, а также о дальнейших этапах реализации проекта "Исторический багаж" и подготовке серии историко-просветительских выставок по поручению Президента Российской Федерации.

Аккредитация до 24 января 16:00
Сергей Копылов
Тел: +7(905) 544-31-01
Email: press@rushistory.org

Для аккредитации на мероприятие необходимы следующие данные: фамилия, имя, отечество, гражданство, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, место работы, должность.
Иностранным журналистам необходимо предоставить номер аккредитации при МИД России.

Вход по предъявлении паспорта.

Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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