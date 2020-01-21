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Роспотребнадзор дал рекомендации для выезжающих в Китай
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации для выезжающих в Китай

16:37 21.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим в Китай, как не заразиться коронавирусом: мыть руки, носить защитную маску и не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, сообщила пресс-служба ведомства.
"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.
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В том числе, в ведомстве порекомендовали носить маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, отказаться от походов в зоопарки, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, следует употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, подчеркнули в ведомстве.
"При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - отметили в пресс-службе.
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По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссияУханьОбщество
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