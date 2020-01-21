Роспотребнадзор дал рекомендации для выезжающих в Китай

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим в Китай , как не заразиться коронавирусом: мыть руки, носить защитную маску и не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, сообщила пресс-служба ведомства.

"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В том числе, в ведомстве порекомендовали носить маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, отказаться от походов в зоопарки, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, следует употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, подчеркнули в ведомстве.

"При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - отметили в пресс-службе.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.