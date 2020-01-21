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В Испании хозяина колодца, куда упал ребенок, приговорили к штрафу
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РИА Новости

В Испании хозяина колодца, куда упал ребенок, приговорили к штрафу

16:35 21.01.2020
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© Flickr / kurtxioВид на Малагу
Вид на Малагу
© Flickr / kurtxio
Вид на Малагу. Архивное фото
МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Хозяин фермы в испанской провинции Малага, на территории которой погиб двухлетний ребенок, заплатит компенсацию в размере около 850 тысяч евро, постановил суд.
Год назад двухлетний мальчик по имени Хулен упал в узкий технический колодец, расположенный на ферме в муниципалитете Тоталан. Его ширина составляла всего 25 см, а глубина 110 метров. В спасательной операции участвовали около трехсот спасателей и сотрудников Гражданской гвардии, за ее ходом следила вся страна. Тело обнаружили спустя две недели. Проведенная аутопсия установила: Хулен погиб в момент падения, ударившись головой.
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По технике безопасности, подобные технические колодцы, которые используют для поиска воды, должны быть закрыты специальным блоком. Хозяину фермы Давиду Серрано были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.
Родители ребенка и обвиняемый заключили соглашение: Серрано согласился признать вину и заплатить компенсацию.
Суд Малаги приговорил Серрано к году заключения, однако приговор он отбывать не будет. По испанскому законодательству, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, сроки до двух лет отбываются условно.
Кроме того, Серрано должен заплатить компенсацию в размере 89 500 евро каждому из родителей и покрыть расходы в размере 663 982 евро властям Андалусии – в эту сумму оцениваются проведенные спасательно-поисковые работы.
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Приговоренный уже внес на счет родителей 25 тысяч евро, остальные деньги он будет платить в рассрочку – по 50 евро ежемесячно. Первоначальную сумму, пояснил адвокат, Серрано предоставил предприниматель, который хочет остаться анонимным. Сам Серрано ранее объявил себя неплатежеспособным, у него нет постоянной работы, за последние три года он в общей сложности работал 69 дней. На землю в Тоталане был наложен арест, однако ее стоимость не может покрыть необходимую сумму.
Согласно приговору, Серрано также должен являться в суд каждые шесть месяцев, сообщать, если поменяет место жительства, в случае, если его доходы изменятся, он должен увеличить ежемесячную сумму компенсации.
В ходе судебного заседания Серрано попросил прощения у родителей. "Я не хотел, чтобы с ребенком что-то случилось", - сказал он.
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