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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-21T16:32+0300
https://ria.ru/20200121/1563680423.html
ОП Липецкой области проконтролирует реализацию инициатив президента
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РИА Новости

ОП Липецкой области проконтролирует реализацию инициатив президента

16:32 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Представители общественной палаты Липецкой области возьмут на контроль исполнение в регионе поручений президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Такое решение члены палаты области приняли на круглом столе, главной темой которого стали поручения президента РФ по повышению доступности и качества первичной медицинской помощи, прежде всего сельским жителям.
Как сообщил РИА Новости начальник областного управления социальной защиты населения Сергей Орусь, в Липецкой области все региональные законы и программы, направленны на рост рождаемости и осуществляются в русле проводимой президентом России демографической политики. В частности, липецкие молодые мамы, родившие первенца до 24 лет, получают выплату в размере 85 тысяч рублей. В 2019 году этим правом воспользовались почти 1,3 тысячи женщин.
За рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал, причем на нужды, которые они сами считают первоочередными. По инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова в 2019 году размер этого капитала был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. И его получили уже 2377 семей.
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"Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Будем расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть для роста их благосостояния и были готовы рожать больше. Высокий уровень федеральных доплат поможет серьезно улучшить положение дел в регионе и жизнь людей", – сказал Артамонов.
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