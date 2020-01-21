ОП Липецкой области проконтролирует реализацию инициатив президента

ЛИПЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Представители общественной палаты Представители общественной палаты Липецкой области возьмут на контроль исполнение в регионе поручений президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Такое решение члены палаты области приняли на круглом столе, главной темой которого стали поручения президента РФ по повышению доступности и качества первичной медицинской помощи, прежде всего сельским жителям.

Как сообщил РИА Новости начальник областного управления социальной защиты населения Сергей Орусь, в Липецкой области все региональные законы и программы, направленны на рост рождаемости и осуществляются в русле проводимой президентом России демографической политики. В частности, липецкие молодые мамы, родившие первенца до 24 лет, получают выплату в размере 85 тысяч рублей. В 2019 году этим правом воспользовались почти 1,3 тысячи женщин.

За рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал, причем на нужды, которые они сами считают первоочередными. По инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова в 2019 году размер этого капитала был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. И его получили уже 2377 семей.