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В Совфеде прокомментировали назначение Чайки полпредом в СКФО
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали назначение Чайки полпредом в СКФО

16:32 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Архивное фото
Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначение РФ Юрия Чайки полпредом президента в СКФО усилит позиции округа, позволит наладить работу по выполнению поручения главы государства, исполнению законов, считает глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Чайке, который покидает пост генпрокурора РФ, занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Это назначение усилит позиции округа. Юрий Чайка - это тяжеловес, серьезный, ответственный человек, который способен поставить работу по выполнению поручений президента, его указов, законов", - сказал Мельниченко РИА Новости во вторник.
Он отметил, что Чайка сможет эффективно наладить работу по противодействию коррупции.
Мельниченко назвал Чайку подготовленным человеком, который способен решать сложные задачи, в том числе, с точки зрения координации выполнения поручений президента по всему кругу вопросов, взаимодействия с правоохранительными органами.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
381008
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Олег МельниченкоВладимир ПутинЮрий ЧайкаПолитика
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