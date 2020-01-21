В Совфеде прокомментировали назначение Чайки полпредом в СКФО

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Чайке, который покидает пост генпрокурора РФ, занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Это назначение усилит позиции округа. Юрий Чайка - это тяжеловес, серьезный, ответственный человек, который способен поставить работу по выполнению поручений президента, его указов, законов", - сказал Мельниченко РИА Новости во вторник.

Он отметил, что Чайка сможет эффективно наладить работу по противодействию коррупции.