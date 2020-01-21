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В Ивановской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом
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РИА Новости

В Ивановской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом

16:30 21.01.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Ивановской областиДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
ДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Ивановской области
ДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с участием школьного автобуса в Ивановской области, который опрокинулся после того, как в него врезалась иномарка, сообщило надзорное ведомство региона.
ДТП произошло во вторник утром в Тейковском районе у населенного пункта Пелгусово. Микроавтобус "Газель" с детьми от 13 до 16 лет ехал из поселка Новое Леушино в поселок Ново-Талицы на соревнования по баскетболу. Сзади автобуса ехал Renault, водитель которого не справился с управлением и въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась, в салоне на момент аварии находилось шестеро детей. Четверо школьников получили травмы и были доставлены в больницу.
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"В связи с произошедшим сегодня ДТП с участием школьного автобуса, в котором несовершеннолетние получили травмы, Тейковской межрайонной прокуратурой инициировано проведение проверки в отношении образовательной организации и обслуживающей дорожной организации", - говорится в сообщении.
Результаты проверки взял на контроль межрайонный прокурор.
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