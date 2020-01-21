В Ивановской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом

ДТП произошло во вторник утром в Тейковском районе у населенного пункта Пелгусово. Микроавтобус "Газель" с детьми от 13 до 16 лет ехал из поселка Новое Леушино в поселок Ново-Талицы на соревнования по баскетболу. Сзади автобуса ехал Renault, водитель которого не справился с управлением и въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась, в салоне на момент аварии находилось шестеро детей. Четверо школьников получили травмы и были доставлены в больницу.