Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Список опубликовало издание Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Список опубликовало издание Focus

В этот перечень попали выбор места у иллюминатора в самолете (из-за попадания ультрафиолетовых лучей повышается риск развития рака кожи) и частое взаимодействие с квитанциями и чеками (токсичные вещества из чернил имеют свойство накапливаться в организме).

Употребление очень горячих напитков повышает риск возникновения рака органов желудочно-кишечного тракта, а отказ от презервативов увеличивает вероятность заражением вирусом папилломы человека, который связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов.

Привычка ездить в машине с открытым окном, особенно в большом городе и в час пик, может оказаться фатальной для легких и мочевого пузыря, а регулярное употребление пива после работы — для печени и молочной железы.