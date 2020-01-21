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Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
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РИА Новости

Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

16:25 21.01.2020 (обновлено: 16:59 21.01.2020)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Список опубликовало издание Focus.
В этот перечень попали выбор места у иллюминатора в самолете (из-за попадания ультрафиолетовых лучей повышается риск развития рака кожи) и частое взаимодействие с квитанциями и чеками (токсичные вещества из чернил имеют свойство накапливаться в организме).
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Употребление очень горячих напитков повышает риск возникновения рака органов желудочно-кишечного тракта, а отказ от презервативов увеличивает вероятность заражением вирусом папилломы человека, который связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов.
Привычка ездить в машине с открытым окном, особенно в большом городе и в час пик, может оказаться фатальной для легких и мочевого пузыря, а регулярное употребление пива после работы — для печени и молочной железы.
Также врачи рекомендуют отказаться от использования смартфона в темное время суток (свет экрана разрушает мелатонин) и косметики с минеральными маслами в составе (в некоторых присутствуют канцерогены). Помимо этого, уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний или обнаружить их на самой ранней стадии помогут регулярные обследования у врача, напомнили в Центре исследования рака.
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