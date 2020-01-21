Крашенинников: прокуроры не должны иметь иностранное гражданство

"Я думаю, что это надо распространять для прокуроров. И вполне возможно, что это и для других лиц", - ответил Крашенинников.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.