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Крашенинников: прокуроры не должны иметь иностранное гражданство
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РИА Новости

Крашенинников: прокуроры не должны иметь иностранное гражданство

16:24 21.01.2020 (обновлено: 16:31 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что норму о запрете на иностранное гражданство надо распространять и на прокуроров.
В ходе заседания комитета во вторник соответствующий вопрос поднял депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
"Я думаю, что это надо распространять для прокуроров. И вполне возможно, что это и для других лиц", - ответил Крашенинников.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Андрей Клишас
20 января, 18:32
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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