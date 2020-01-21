Путин попросил Краснова обратить внимание на борьбу с коррупцией

"Хочу обратить ваше внимание на то, что было сделано в последние годы, а именно в соблюдении законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. Чрезвычайно важные направления. Юрий Яковлевич много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении. Прошу вас сохранить этот импульс", - обратился Путин в ходе встречи к Краснову.