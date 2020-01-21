Путин попросил Краснова обратить внимание на борьбу с коррупцией

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кандидата на должность главы Генпрокуратуры Игоря Краснова обратить внимание на вопросы борьбы с коррупцией и контроля за соблюдением социальных прав граждан.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Юрием Чайкой, который покидает пост главы Генеральной прокуратуры, и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что было сделано в последние годы, а именно в соблюдении законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. Чрезвычайно важные направления. Юрий Яковлевич много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении. Прошу вас сохранить этот импульс", - обратился Путин в ходе встречи к Краснову.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова