Путин подчеркнул "недопустимость местничества" в работе прокуратуры

"Как вы знаете, я обратился к депутатам Государственной Думы с тем, чтобы прокуратура была ещё более централизованной. Думаю, что для этого ведомства это оправданно; мы с Юрием Яковлевичем (Чайкой) это обсуждали", - сказал Путин в ходе встречи.

"Абсолютно убеждён в том, что это пойдёт на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который по всей стране должен работать над единообразным применением законов. Надеюсь, что депутаты Государственной Думы поддержат, поддержат также и коллеги в регионах, имея в виду, что вся наша - в широком смысле - большая команда, включая региональных руководителей, озабочена прежде всего интересами граждан страны, на территории какого бы субъекта они ни проживали. Верю, что в вашей работе это тоже будет отражено", - подчеркнул он.