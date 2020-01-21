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Путин подчеркнул "недопустимость местничества" в работе прокуратуры
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РИА Новости

Путин подчеркнул "недопустимость местничества" в работе прокуратуры

16:20 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул недопустимость местничества в работе структур прокуратуры, выразил надежду на поддержку своих идей, направленных на большую централизованность прокуратуры, со стороны Госдумы и региональных руководителей.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Юрием Чайкой, который покидает пост главы Генеральной прокуратуры, и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора.
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"Как вы знаете, я обратился к депутатам Государственной Думы с тем, чтобы прокуратура была ещё более централизованной. Думаю, что для этого ведомства это оправданно; мы с Юрием Яковлевичем (Чайкой) это обсуждали", - сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что прокуратура призвана работать над тем, чтобы все законы РФ единообразно понимались и применялись на всей территории страны.
"Абсолютно убеждён в том, что это пойдёт на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который по всей стране должен работать над единообразным применением законов. Надеюсь, что депутаты Государственной Думы поддержат, поддержат также и коллеги в регионах, имея в виду, что вся наша - в широком смысле - большая команда, включая региональных руководителей, озабочена прежде всего интересами граждан страны, на территории какого бы субъекта они ни проживали. Верю, что в вашей работе это тоже будет отражено", - подчеркнул он.
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