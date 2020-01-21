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В Коми ресторан оштрафуют за рекламу в виде фигуры Трампа
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РИА Новости

В Коми ресторан оштрафуют за рекламу в виде фигуры Трампа

16:19 21.01.2020
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© Фото : аккаунт ресторана "Lucky Star" в сети InstagramРесторан "Lucky Star" в Сыктывкаре
Ресторан Lucky Star в Сыктывкаре
© Фото : аккаунт ресторана "Lucky Star" в сети Instagram
Ресторан "Lucky Star" в Сыктывкаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. УФАС Коми признало не соответствующими действительности и подпадающими под административную ответственность сведения об одобрении Дональдом Трампом ресторана Lucky Star, где была установлена фигура президента США с названием ресторана на пиджаке, сообщает пресс-служба ведомства.
"Коми УФАС вынесло решение по делу о ненадлежащей рекламе, выполненной в образе Дональда Трампа, установленной около входа в ресторан "Lucky Star" в ТРЦ "Макси". Дональд Трамп изображен держащим в одной руке поднос с едой, пальцы другой руки сложены в жесте одобрения с поднятым вверх большим пальцем, а на пиджаке размещено название ресторана. Коми УФАС пришло к выводу, что указанная реклама содержит не соответствующие действительности сведения об одобрении Дональдом Трампом объекта рекламирования", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается в сообщении, "в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется должностными лицами органов государственной власти".
Ресторану выдано предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Его должностные лица будут привлечены к административной ответственности.
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