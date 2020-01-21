В Коми ресторан оштрафуют за рекламу в виде фигуры Трампа

"Коми УФАС вынесло решение по делу о ненадлежащей рекламе, выполненной в образе Дональда Трампа, установленной около входа в ресторан "Lucky Star" в ТРЦ "Макси". Дональд Трамп изображен держащим в одной руке поднос с едой, пальцы другой руки сложены в жесте одобрения с поднятым вверх большим пальцем, а на пиджаке размещено название ресторана. Коми УФАС пришло к выводу, что указанная реклама содержит не соответствующие действительности сведения об одобрении Дональдом Трампом объекта рекламирования", - говорится в сообщении.