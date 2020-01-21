Эксперт рассказал, как защититься от DDoS-атак

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защититься от DDoS-атак можно лишь комплексным подходом, который включает в себя меры как аппаратного, программного и организационного характера, заявил РИА Новости директор департамента информационной безопасности IT-компании Oberon Андрей Головин.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что банк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, которую отразил. По его мнению, DDoS-атаки станут в 2020 году большой проблемой для российских и мировых компаний. Он также заявил, что использование технологии связи 5G "фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDoS-атак".

По словам Головина, среднесуточный показатель по количеству таких атак в день растет более чем в 2 раза год от года.

"Преступники находят все новые методы: применяют многоступенчатый подход к заражению, успешно избегая обнаружения, и создают новые ботнеты для запуска масштабных DDoS-атак. Несмотря на такой "технологический прогресс", преступники гораздо чаще обращаются к хорошо зарекомендовавшим себя старым разработкам. Например, число DDoS-атак через сайты, которые и предлагают данную услугу на заказ, только за четвертый квартал 2019 года выросло на 400% по сравнению с предыдущим (третьим кварталом 2019 года - ред.)", - указал он.